Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
04.02.2026 10:17:17
Dividende steigt: Novartis verdient mehr und wird vorsichtiger
Novartis sieht angesichts auslaufender Patente schwierigere Zeiten auf sich zukommen. Die Hoffnung ruht auf neuen Blockbustern sowie einem Zukauf. Für die Aktionäre gibt es kleine Stimmungsmacher.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Novartis AG
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
05.02.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|ROUNDUP 2: Novartis bekommt Nachahmermedikamente zu spüren - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Das macht der SMI mittags (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.5 ADRs
|57 725,00
|2,67%
|Novartis AG 2. Linie
|118,86
|-0,55%
|Novartis AG
|129,40
|0,19%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|130,00
|0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.