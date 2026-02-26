Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
26.02.2026 09:39:51
Dividende steigt kräftig: Allianz übertrifft Rekordgewinn erneut
Für die Allianz läuft das Versicherungsgeschäft weiter hervorragend. Der Konzern aus München verzeichnet erneut ein Rekordjahr. Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen - und ihre Papiere an den Versicherer zurückverkaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
