Dividendenaussicht: So viel Dividende zahlt ATX-Papier Wienerberger an Anleger

Bei der Hauptversammlung von ATX-Wert Wienerberger am 07.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,95 EUR beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Die Gesamtausschüttung von Wienerberger beziffert sich auf 104,00 Mio. EUR. Das sind 3,71 Prozent mehr als im Vorjahr.

Wienerberger-Aktie mit Dividendenrendite

Der Wienerberger-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 25,98 EUR aus dem wien-Handel. Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Wienerberger-Aktie. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Wienerberger-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Wienerberger-Aktie eine Dividendenrendite von 3,10 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 3,55 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren reduzierte sich der Kurs von Wienerberger via wien um 5,94 Prozent. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 28,93 Prozent statt.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Wienerberger

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,97 EUR aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,87 Prozent ansteigen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Wienerberger

Die Marktkapitalisierung des ATX-Unternehmens Wienerberger beläuft sich aktuell auf 2,763 Mrd. EUR. Das Wienerberger-KGV beträgt aktuell 20,16. Im Jahr 2025 erzielte Wienerberger einen Umsatz von 4,566 Mrd.EUR sowie ein EPS von 1,52 EUR.

Redaktion finanzen.at