Dividendenpolitik: So viel Dividende zahlt SPI-Aktie Dätwyler an Anleger

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Wert Dätwyler am 17.03.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,20 CHF je Aktie vereinbart. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. Somit zahlt Dätwyler insgesamt 54,40 Mio. CHF an Aktionäre aus. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung.

Veränderung der Dätwyler-Dividendenrendite

Das Dätwyler-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 149,60 CHF aus dem SIX SX-Handel. Der Dätwyler-Titel wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Auszahlung der Dividende an die Dätwyler-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Dätwyler weist für 2025 eine Dividendenrendite von 1,96 Prozent auf. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,40 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Dätwyler-Aktienkurs via SIX SX 18,92 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 20,48 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Dätwyler

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 3,23 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,16 Prozent anziehen.

Dätwyler-Schlüsseldaten

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Dätwyler steht aktuell bei 2,544 Mrd. CHF. Dätwyler besitzt aktuell ein KGV von 34,42. 2025 setzte Dätwyler 1,101 Mrd. CHF um und erwirtschaftete ein EPS von 4,75 CHF.

Redaktion finanzen.at