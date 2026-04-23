Dividendenpolitik: So viel Dividende zahlt SPI-Wert SFS an Anleger

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier SFS am 22.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,50 CHF je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von SFS beträgt 97,20 Mio. CHF. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben.

SFS- Ausschüttungsrendite im Blick

Das SFS-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 124,80 CHF. Heute wird das SFS-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das SFS-Papier auswirken. Die Dividendenauszahlung an die SFS-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet das SFS-Papier eine Dividendenrendite von 2,30 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 1,99 Prozent betrug.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Kurs von SFS via SIX SX 3,14 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 8,67 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von SFS

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2,78 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,23 Prozent fallen.

Fundamentaldaten von SFS

SFS ist ein SPI-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 4,865 Mrd. CHF. SFS besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,27. Der Umsatz von SFS belief sich in 2025 auf 3,045 Mrd. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 5,63 CHF.

Redaktion finanzen.at