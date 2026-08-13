Divio Technologies Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Divio Technologies Registered B stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,13 Prozent zurück. Hier wurden 7,9 Millionen SEK gegenüber 8,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at