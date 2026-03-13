Divio Technologies Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Divio Technologies Registered B hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Divio Technologies Registered B ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 SEK in den Büchern gestanden.

Divio Technologies Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,1 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 SEK gegenüber -0,050 SEK im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 34,08 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 25,20 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at