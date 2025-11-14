Divio Technologies Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Divio Technologies Registered B äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Divio Technologies Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 5,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at