Divis Laboratories: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Divis Laboratories hat am 01.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 33,95 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,49 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Divis Laboratories 30,80 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at