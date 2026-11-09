Divis Laboratories informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Divis Laboratories hat am 07.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42,49 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Divis Laboratories ein EPS von 25,97 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,40 Prozent auf 36,76 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at