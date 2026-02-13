Divis Laboratories stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Divis Laboratories präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,98 INR gegenüber 22,20 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,29 Prozent auf 26,04 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at