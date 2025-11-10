Divis Laboratories stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Divis Laboratories hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,97 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Divis Laboratories ein EPS von 19,20 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 27,15 Milliarden INR gegenüber 23,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

