ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
|
06.03.2026 23:32:56
Divisive F.D.A. Vaccine Regulator Is Resigning
Dr. Vinay Prasad drew criticism for decisions that overrode agency scientists and rejected potential drugs.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ÅF AB
|
04.02.26
|Ausblick: ÅF AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: ÅF AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: ÅF AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ÅF AB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ÅF AB
|12,10
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.