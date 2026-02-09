Divyashakti Granites: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Divyashakti Granites hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,11 INR. Im letzten Jahr hatte Divyashakti Granites einen Gewinn von 1,22 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 76,24 Prozent auf 45,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Divyashakti Granites 189,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at