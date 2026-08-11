Divyashakti Granites informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Divyashakti Granites präsentierte in der am 08.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,920 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 46,28 Prozent auf 79,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 148,1 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at