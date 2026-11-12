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12.11.2026 06:31:28
Divyashakti Granites: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Divyashakti Granites hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 61,4 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 8,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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