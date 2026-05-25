Divyashakti Granites stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Divyashakti Granites hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 INR. Im Vorjahresviertel hatte Divyashakti Granites 0,460 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 52,32 Prozent auf 87,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Divyashakti Granites 182,7 Millionen INR umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,47 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 46,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 347,56 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 644,46 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at