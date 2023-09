DIW: Aufschwung lässt auf sich warten

BERLIN (Dow Jones)--Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) liegt im August gegenüber Juli unverändert bei 90,3 Punkten, wie das Institut mitteilte. Damit verharre der Barometerwert nun seit Mai deutlich unter der neutralen 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Wachstum anzeige. "Noch ist für die deutsche Wirtschaft kein deutlicher Aufschwung in Sicht", sagte Timm Bönke, Co-Leiter des Bereichs Prognose und Konjunkturpolitik im DIW. "Die Wirtschaft hat nach der Winterrezession im zweiten Quartal stagniert und dürfte auch in der zweiten Jahreshälfte nur verhalten zulegen", so Bönke.

Die Konjunkturschwäche zieht sich nach der Analyse des DIW aktuell durch alle Bereiche. Die Exportwirtschaft leide vor allem unter der schwächelnden Weltkonjunktur, während der private Konsum durch die nur allmählich nachlassende Inflation und eine abwartende Haltung der Haushalte gebremst werde. Sorgen bereite in erster Linie die Industrie. Die gedämpfte Nachfrage aus dem In- und Ausland und die höheren Zinsen belasteten Stimmung und Geschäftserwartungen merklich. Die Industrieproduktion sei auf ihren langfristig fallenden Trend zurückgekehrt, und da die Industriekonjunktur weltweit schwächele, sei keine baldige Erholung zu erwarten.

"Die Unternehmen dürften sich mit Investitionen wohl noch eine ganze Weile zurückhalten", erwartete DIW-Konjunkturexpertin Laura Pagenhardt. Nur kleine Bereiche der Industrie profitierten aktuell von verstärkten Investitionen der öffentlichen Hand. Ein besonderes Sorgenkind sei dabei die Bauwirtschaft. "Die hohen Zinsen schlagen sich immer deutlicher in einem Mangel an Aufträgen und Baugenehmigungen nieder", sagte Pagenhardt. "Dieses Problem wird ohne neue Anreize wohl bis zu einer eventuellen Zinswende bestehen bleiben."

Bei den Dienstleistungen sei die Lage zwar noch etwas besser, trübe sich aber allmählich ein. Die Umsätze im Einzelhandel waren zuletzt rückläufig. Das Konsumklima habe sich im August zwar etwas verbessert, sei aber im historischen Vergleich immer noch auf einem Tiefstand. Auch am Arbeitsmarkt zeichne sich eine langsame Abkühlung ab. Angesichts des immer noch weit verbreiteten Fachkräftemangels sei aber kein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit zu erwarten. Dies stütze die Kauflaune der Haushalte. Auch der allmähliche Rückgang der Inflation und erstmals seit drei Jahren steigende Realverdienste dürften dem privaten Konsum und der deutschen Konjunktur im Herbst nach Einschätzung des DIW wieder etwas Schub verleihen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2023 04:45 ET (08:45 GMT)