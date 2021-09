DIW: BIP steigt im dritten Quartal um rund 1,5 Prozent

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) um rund 1,5 Prozent gestiegen. Das von dem Institut berechnete Konjunkturbarometer halte sich im September bei kräftigen 108 Punkten, deutlich oberhalb der Expansionsschwelle von 100 Punkten. "Für das zu Ende gehende dritte Quartal ist damit ein kräftiger Schub zu erwarten - das Bruttoinlandsprodukt dürfte im Vergleich zum zweiten Quartal dieses Jahres um etwa 1,5 Prozent zulegen", erklärte das DIW.

Beflügelt werde die Entwicklung von einem Zwischenhoch im Dienstleistungsbereich, im verarbeitenden Gewerbe halte dagegen der Abwärtstrend an. Die Industrie schwächele allerdings nur, weil es im internationalen Warenverkehr nach wie vor klemme und die hohen Auftragsbestände mangels nötiger Vorleistungsgüter nicht abgearbeitet werden könnten. "Dies ist aber wohl nur vorübergehend der Fall - im kommenden Jahr dürften große Teile der Produktion nachgeholt und die Konjunktur dementsprechend merklich angekurbelt werden", erwarteten die Berliner Ökonomen.

Die Dienstleistungsbranche profitierte derweil noch von der entspannten Corona-Lage im Sommer. In vielen Bereichen dürfte die Wertschöpfung in die Höhe geschossen sein. Mit Blick auf die wieder deutlich gestiegene Infektionsdynamik sähen die Betroffenen aber wieder besorgter in die Zukunft. Das DIW ging davon aus, dass die vierte Corona-Welle die Dienstleistungsbranche im Winter belastet, allerdings in spürbar geringerem Maße als im vergangenen Winter. "Damit dürfte das kräftige Plus bei der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal die Ruhe vor einem stürmischen Winter sein, in dem die deutsche Wirtschaft kaum von der Stelle kommt", erklärte das Institut.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2021 04:31 ET (08:31 GMT)