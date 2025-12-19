|
19.12.2025 10:29:41
DIW: Deutsche Wirtschaft stabilisiert sich auf niedrigem Niveau
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Das Konjunkturbarometer des DIW Berlin ist im Dezember auf 93,4 Punkte leicht gestiegen. Damit setzte sich eine vorsichtige Aufwärtsbewegung fort, auch wenn der Barometerwert weiterhin deutlich unter der neutralen 100-Punkte-Marke liegt, die ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft anzeigt. Während sich die Industrieproduktion und die Auftragseingänge aus dem Inland stabilisieren, bremsen strukturelle Probleme und geopolitische Unsicherheiten eine kraftvolle Erholung weiterhin aus.
Besonders im Dienstleistungssektor und beim privaten Konsum bleibt die Stimmung zum Jahreswechsel gedämpft. Verunsicherte Verbraucher und politische Debatten, etwa um das Rentenpaket, drücken das Konsumklima spürbar nach unten. Dennoch blicken die Experten des DIW vorsichtig optimistisch auf das kommende Jahr, da die angekündigten Investitionspakete der Bundesregierung nun zeitnah ihre Wirkung entfalten und als Katalysator für einen Aufschwung dienen könnten.
Angesichts der aktuellen Lage betont DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik die Notwendigkeit entschlossenen Handelns: "Deutschland profitiert nicht mehr so stark wie früher von der Belebung des Welthandels. Viel hängt deswegen davon ab, dass die Regierung rasch die geplanten Ausgaben zur Stützung der Investitionstätigkeit vorantreibt."
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
December 19, 2025 04:30 ET (09:30 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.