DIW: Deutsche Wirtschaft steckt bereits in der Rezession

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) liegt auch im September deutlich im negativen Bereich, und die deutsche Wirtschaft steckt nach der Analyse des Instituts "bereits in der Rezession". Der Indikator verharrte nach einem Plus von gut 1 Punkt gegenüber August mit 79,8 Punkten unter der 100-Punkte-Schwelle, die für ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft steht, erklärte das DIW. Die Energiekrise, hohe Inflationsraten sowie die sich abkühlende Weltwirtschaft verursachten heftigen Gegenwind.

"Deutschland steckt in der Rezession, und leider ist momentan kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen", sagte DIW-Konjunkturexperte Guido Baldi. "Der vom russischen Präsidenten angezettelte Krieg in der Ukraine und seine weitreichenden Folgen dürften 2022 und 2023 zu Wachstumsverlusten in Deutschland von grob geschätzt 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts führen."

Die enormen Steigerungen bei den Energiepreisen führten zu dramatischen Kaufkraftverlusten und drohten in vielen Unternehmen die Produktion unrentabel zu machen. Darüber hinaus führe der Krieg in den meisten entwickelten Volkswirtschaften nicht nur zu einer Energiekrise und hohen Inflationsraten, sondern auch zu deutlich geringeren Wachstumsraten oder gar Rezessionen.

Im Zuge dieser Entwicklung seien die Auftragseingänge für die deutsche Industrie aus dem In- und Ausland rückläufig. Immerhin entspannten sich die bislang hartnäckig haltenden Engpässe in den internationalen Lieferketten offenbar allmählich. Die Energiekrise entwickle sich allerdings auch für die deutsche Industrie zum Hauptproblem.

"Preissteigerungen für Energie auf der einen und Unsicherheit auf der anderen Seite dämpfen die realen Umsätze und die Geschäftserwartungen", sagte DIW-Konjunkturexpertin Laura Pagenhardt. "Für einige Firmen könnte sich bald die Frage stellen, ob es sich aktuell überhaupt noch lohnt, die Produktion aufrechtzuerhalten."

Auch die Dienstleistungen befänden sich nach einem Zwischenhoch im Frühjahr nun im Abschwung. Die hohe Inflation dämpfe die Kauflust der Haushalte, was sich immer mehr auf die Umsätze etwa im Einzelhandel oder im Gastgewerbe auswirke. Wenigstens brauchten sich die meisten Menschen angesichts des Fachkräftemangels momentan zumindest keine Sorgen um einen Arbeitsplatzverlust zu machen. Die hohe Teuerung führe aber dazu, dass viele Beschäftigte inflationsbereinigt mit Lohneinbußen konfrontiert seien. Baldi betonte, viele Menschen und Unternehmen blickten trotz der bisherigen Entlastungspakete mit großen Sorgen in die Zukunft. "Diese berechtigten Ängste bremsen die Konsum- und Investitionsneigung zusätzlich und drohen die Rezession noch weiter zu verschärfen."

September 28, 2022