DIW fürchtet Schaden für deutsche Wirtschaft durch Coronavirus

AUGSBURG (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fürchtet negative Folgen durch die Coronavirus-Epidemie in China. "Sollte sich der Coronavirus, vor allem in China, deutlich ausbreiten, dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen auch in Deutschland spürbar werden", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher der Augsburger Allgemeinen. "Die Nachfrage von Konsumenten dürfte sinken, vor allem für Konsumgüter und für Reisen", betonte der Ökonom.

"Die Entscheidung von Lufthansa, die Flüge nach China zu streichen, ist hierfür ein Beispiel", fügte er hinzu. "Deutsche Unternehmen sind stark gegenüber China exponiert", betonte Fratzscher. "Alleine die vier großen deutschen Autobauer Audi, VW, Daimler und BMW erzielen mehr als ein Drittel ihrer Gewinne in China."

