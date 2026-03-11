11.03.2026 10:47:39

DIW: Iran-Krieg trifft Wirtschaft wenig - aber treibt Preise

BERLIN (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg dürfte nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung die Konjunktur hierzulande nur leicht belasten. Die Verbraucherpreise könnten jedoch deutlich anziehen, prognostiziert das DIW in Berlin.

Unter der Annahme, dass der stärkste Preisschub vorbei ist und die Öl- und Gaspreise dieses Jahr nur moderat steigen, dürften sie die Inflation um 0,4 Prozentpunkte erhöhen und das Wachstum um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte dämpfen. "Insgesamt wird die Erholung der deutschen Wirtschaft damit zwar gebremst, aber nicht gestoppt", schreibt das DIW. Das wahrscheinliche Szenario sei, dass die Energiepreise nicht dauerhaft steigen, sagte Präsident Marcel Fratzscher.

Der jüngste Anstieg der Öl- und Gaspreise falle deutlich geringer aus als während der Energiekrise 2022 und 2023 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, erklärt das DIW weiter. "Deutschland ist heute weniger von fossiler Energie aus der Golfregion abhängig als damals von Gas und Öl aus Russland."

Höhere Inflation erwartet

Die deutsche Wirtschaft, die 2025 nur minimal gewachsen war, soll nach DIW-Prognose dieses Jahr um 1,0 Prozent zulegen - getragen von den Staatsausgaben für Infrastruktur und Rüstung. Für 2027 erwarten die Ökonomen ein Plus von 1,4 Prozent.

Größere Spuren dürfte der Iran-Krieg laut DIW bei der Inflation hinterlassen. Sie soll auf 2,4 Prozent im laufenden Jahr anziehen und auf 2,3 Prozent 2027. Im vergangenen Jahr lag die Teuerung im Schnitt bei 2,2 Prozent.

Zu Wochenbeginn waren die Preise für Brent-Rohöl auf fast 120 Dollar je Fass gestiegen, bevor die Preise nachgaben. Der Gaspreis an den Börsen hat sich laut DIW zudem fast verdoppelt. Bisher hatten Ökonomen erwartet, dass die Inflation dieses Jahr bei etwas über zwei Prozent liegen wird.

Dem stellt das DIW ein Negativszenario entgegen, dass der Iran-Krieg weiter eskaliert und die Energiepreise um gut die Hälfte binnen zwei Quartalen anziehen. Hier müsse die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöhen, was die Wirtschaft bremse. Unterm Strich würde die Inflationsrate 2026 dann auf 2,8 Prozent steigen und die Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozentpunkte zum Basisszenario sinken./als/DP/jkr

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen