DIW: Starkes drittes Quartal kein Grund für Entwarnung

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat mit seinem neuen Konjunkturbarometer ein kräftiges Wirtschaftswachstum im dritten Quartal vorhergesagt, zugleich aber vor "verfrühter Euphorie" über die Wirtschaftsentwicklung gewarnt. "Im laufenden dritten Quartal dürfte die hiesige Wirtschaftsleistung - wenn auch nach dem historischen Einbruch vom Frühjahr von einem weitaus niedrigeren Niveau aus - kräftig wachsen, um rund dreieinhalb Prozent", sagten die Ökonomen voraus.

Wie das Institut mitteilte, stieg das Konjunkturbarometer auch im August deutlich auf nunmehr 105 Punkte und liegt damit zum ersten Mal seit Ende 2017 wieder oberhalb der 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft anzeigt. DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen warnte aber, auch ein wohl kräftiges Plus im dritten Quartal reiche "bei Weitem noch nicht, um die Krise zu überwinden. Diese wird uns noch eine ganze Weile begleiten."

Hinzu komme, dass derzeit gleich mehrere Faktoren das Wachstum nach oben verzerrten. So ermöglichten die Lockerungen der Corona-Maßnahmen eine Wiederaufnahme zuvor unterbundener Aktivitäten, und die Lieferketten funktionierten langsam wieder. "Stellenweise ist das also noch immer ein Anfahren aus dem Stillstand heraus und kein normales wirtschaftliches Wachstum", so Michelsen. So schwungvoll dürfte es im weiteren Verlauf nicht weitergehen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibe angespannt, und die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle dürfte die Entwicklung belasten.

