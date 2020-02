DIW-Studie warnt vor viel zu hohen Nitrat-Werten im Grundwasser

BERLIN (Dow Jones)--Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat vor einer drastischen Nitratbelastung des Grundwassers in landwirtschaftlich genutzten Gebieten gewarnt. An knapp einem Fünftel (18 Prozent) der 1.200 deutschen Messstellen hätten die Ergebnisse den EU-Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter überschritten, heißt es in der aktuellen Analyse. Das DIW sieht damit den Zusammenhang zwischen der agrarwirtschaftlichen Nutzung der Böden und der Nitratbelastung des Grundwassers "systematisch" belegt.

In landwirtschaftlich geprägten Gebieten werde an mehr als jeder vierten Messstelle der Grenzwert verletzt. In Haldensleben in Sachsen-Anhalt und im niedersächsischen Laar sei der Grenzwert sogar um das Siebenfache überschritten worden. "Darüber hinaus liegen die Werte in einer großen Zahl der Messstellen nur knapp unterhalb dieses Grenzwerts, sind also auch gesundheitlich nicht unbedenklich", erklärte DIW-Ökonomin Astrid Cullmann. Im Durchschnitt liegt die Nitratbelastung in Deutschland bei ungefähr 28 Milligramm pro Liter.

Das sei auch teuer für die Bürger, warnen die Studienautoren. In Gemeinden mit überhohen Nitratkonzentrationen liege die jährliche Grundgebühr der Haushalte im Schnitt um mehr als 5 Euro über derjenigen in Gemeinden mit Belastungen unter 25 Milligramm. Jüngst wies aber auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) darauf hin, dass die Preise künftig weiter steigen könnten. Das DIW forderte deshalb eine systematische und zentralisierte Datenerfassung. Auch kleine und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe müssten Nitrat-Daten liefern.

Bereits 2016 hatte wegen der hierzulande hohen Werte die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, im vergangenen Jahr folgte ein zweites Verfahren. Für die Studie zog das DIW neueste Daten deutscher und europäischer Behörden sowie von Industrie- und kommunalen Verbänden heran. Grundlage waren die Jahre 2012 bis 2016.

