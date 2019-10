DIW: Vermögen in Deutschland legen deutlich zu

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutschen sind laut einer Erhebung deutlich reicher geworden, bei der Vermögensverteilung herrscht aber nach wie vor eine hohe Ungleichheit. Die individuellen Nettovermögen legten zwischen 2012 und 2017 im Schnitt um ein Fünftel an Wert zu. Nachdem das Nettovermögen zwischen 2002 und 2012 nominal nur wenig gestiegen war, verfügte die Bevölkerung ab 17 Jahren mit knapp 103.000 Euro 2017 durchschnittlich über 22 Prozent mehr als noch 2012 mit knapp 85.000 Euro, so eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Die Ostdeutschen lagen mit einem individuellen Nettovermögen von 55.000 Euro im Jahr 2017 allerdings laut der Erhebung auf Basis von Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) weit unter diesem Schnitt. Insgesamt habe der Median der Vermögensverteilung, der die reichsten 50 Prozent der Bevölkerung von der ärmeren Hälfte trennt, im Jahr 2017 mit rund 26.000 Euro wesentlich niedriger als der Durchschnittswert gelegen, was auf eine stark ungleiche Verteilung hinweise.

Die reichsten 10 Prozent besitzen den aktuellen Zahlen zufolge 56 Prozent des gesamten Vermögens, während die ärmere Hälfte der Bevölkerung nur 1,3 Prozent des Gesamtvermögens hält. Das oberste eine Prozent besitzt 18 Prozent des Gesamtnettovermögens - so viel wie die unteren 75 Prozent zusammen. "Die Vermögensungleichheit ist zwar in Deutschland - auch im internationalen Vergleich - sehr hoch, sie verharrt aber in den letzten zehn Jahren auf diesem Niveau", erklärte Studienautor Markus Grabka.