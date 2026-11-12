Dixie Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dixie Group hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dixie Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,280 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 65,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 62,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at