Dixie Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dixie Group hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dixie Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at