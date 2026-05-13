Dixie Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dixie Group präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dixie Group ein EPS von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dixie Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 63,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at