Dixon Technologies (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dixon Technologies (India) lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 49,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 77,59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 105,11 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,93 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 271,59 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 205,70 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 488,73 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 385,93 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at