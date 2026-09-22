Basis Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DC5A / ISIN: JP3835270004
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22.09.2026 17:00:00
DIY-Kamera auf Raspi-5-Basis: 3D-gedruckt und komplett hackbar
Aus Frust über kommerzielle Kameras mit gesperrter Firmware hat ein Maker und Fotograf eine 3D-gedruckte, hackbare Digitalkamera auf Raspi-5-Basis gebaut.
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