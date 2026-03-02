Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,39 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,690 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical A im vergangenen Quartal 214,8 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 901,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical A 21,5 Millionen CNY umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,710 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical A ein EPS von -2,040 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 122,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 801,14 Millionen CNY im Vergleich zu 359,34 Millionen CNY im Vorjahr.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 1,513 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 796,26 Millionen CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at