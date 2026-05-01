Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical A hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,460 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 58,18 Prozent auf 252,5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 159,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at