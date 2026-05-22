DJ Mediaprint Logistics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DJ Mediaprint Logistics hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,63 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,740 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 528,6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 277,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,17 INR beziffert. Im Vorjahr waren 2,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,38 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte DJ Mediaprint Logistics 820,88 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at