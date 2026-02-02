DJ Mediaprint Logistics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DJ Mediaprint Logistics hat am 31.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

DJ Mediaprint Logistics hat ein EPS von 0,56 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,560 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 276,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at