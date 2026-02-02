|
02.02.2026 06:31:29
DJ Mediaprint Logistics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DJ Mediaprint Logistics hat am 31.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
DJ Mediaprint Logistics hat ein EPS von 0,56 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,560 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 276,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,2 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!