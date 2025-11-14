|
DJ Mediaprint Logistics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DJ Mediaprint Logistics gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,390 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat DJ Mediaprint Logistics im vergangenen Quartal 321,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 69,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DJ Mediaprint Logistics 189,5 Millionen INR umsetzen können.
