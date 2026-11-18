Hills Aktie
WKN: 534484 / ISIN: AU000000HIL8
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18.11.2026 11:05:00
DJ Zedd sells his Hollywood Hills home for $4 million
DJ and producer Zedd has offloaded his Hollywood Hills pad for $4.25 million to a couple who plan to carry out a complete overhaul of one of the rooms.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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