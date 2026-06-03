DJI Holdings Aktie
WKN DE: A1183Y / ISIN: GB00BNBNSF91
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03.06.2026 17:58:27
DJI Osmo 360 Camera Review: Impressive Hardware, but There's a Catch
The Osmo 360 is a worthy competitor to Insta360 and GoPro, but the FCC's ruling on drones makes a straight-up recommendation more complicated.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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