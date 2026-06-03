DJI Holdings Aktie

DJI Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1183Y / ISIN: GB00BNBNSF91

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.06.2026 17:58:27

DJI Osmo 360 Camera Review: Impressive Hardware, but There's a Catch

The Osmo 360 is a worthy competitor to Insta360 and GoPro, but the FCC's ruling on drones makes a straight-up recommendation more complicated.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DJI Holdings PLC

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.