Djursland Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Djursland Bank präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,80 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21,90 DKK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 197,0 Millionen DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 199,8 Millionen DKK ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 92,50 DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 92,00 DKK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 784,99 Millionen DKK in den Büchern – ein Minus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Djursland Bank 821,65 Millionen DKK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at