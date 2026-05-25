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25.05.2026 06:31:29
Djursland Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Djursland Bank hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,10 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Djursland Bank ein EPS von 20,90 DKK je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,97 Prozent auf 191,9 Millionen DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199,8 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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