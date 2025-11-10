Djursland Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Djursland Bank äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 31,00 DKK, nach 25,70 DKK im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Djursland Bank 201,7 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 217,3 Millionen DKK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at