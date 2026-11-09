Djursland Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Djursland Bank hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27,00 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,00 DKK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 208,4 Millionen DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 201,7 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at