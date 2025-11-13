DKK-TOA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DKK-TOA gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 3,76 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DKK-TOA noch ein Gewinn pro Aktie von 5,86 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,35 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at