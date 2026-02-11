DKK-TOA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DKK-TOA hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,65 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 4,62 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at