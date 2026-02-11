|
11.02.2026 06:31:28
DKK-TOA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
DKK-TOA hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,65 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 4,62 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!