DKK-TOA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DKK-TOA hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 6,38 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DKK-TOA 3,76 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat DKK-TOA mit einem Umsatz von insgesamt 4,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,16 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at