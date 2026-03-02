DKSH gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DKSH hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 MYR. Im Vorjahresviertel hatte DKSH 0,240 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat DKSH mit einem Umsatz von insgesamt 2,28 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,05 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 11,65 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,990 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatte DKSH ein EPS von 0,780 MYR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat DKSH im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,62 Milliarden MYR. Im Vorjahr waren 7,94 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

