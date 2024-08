Dlala Brokerage and Investment Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dlala Brokerage and Investment Company präsentierte am 05.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 4,2 Millionen QAR in den Büchern – ein Minus von 36,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dlala Brokerage and Investment Company 6,6 Millionen QAR erwirtschaftet hatte.

