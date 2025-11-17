DLE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DLE lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

DLE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,14 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,370 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat DLE im vergangenen Quartal 391,2 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DLE 429,2 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at