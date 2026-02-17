|
DLE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
DLE äußerte sich am 16.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,74 JPY. Im Vorjahresquartal waren -1,500 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 530,0 Millionen JPY – ein Plus von 10,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DLE 479,9 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
