DLF hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DLF präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat DLF im vergangenen Quartal 0,0 Millionen SGD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DLF 0,1 Millionen SGD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at